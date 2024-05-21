₽ Заказать рекламу
Информационные технологии

У судов может появиться информационная система по работе с коллективными исками

С помощью новой информационной системы коллективных исков потенциальные участники процесса смогут присоединиться к делу, а также следить за его ходом и действиями своих представителей.

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предложил Верховному суду внедрить информационную систему коллективных исков.

Такая платформа позволит своевременно информировать участников процесса о групповых исках, о ходе и результате работы представителей. Кроме того, потенциальные члены группы смогут присоединиться к иску и соглашению о порядке несения судебных расходов, а также приостановить личные иски до тех пор, пока не будет вынесено решение по групповому. Об этом пишет ТАСС.

«В связи с ростом числа случаев массового нарушения прав россиян и причинения ущерба их интересам из-за ошибок организаций, в том числе связанных с утечками персональных данных, все большую актуальность приобретает вопрос повышения эффективности института коллективных исков», — сказал Артем Шейкин.

В основном массовые иски подают потребители, недовольные медицинским обслуживанием и жилищно-коммунальными услугами. Доля рассмотренных судами групповых исков не превышает 0,007% от общего числа рассмотренных дел. Низкие показатели связывают с отсутствием эффективного механизма объединения лиц, у которых аналогичные требования к общему ответчику.

Начать дискуссию

Дробление бизнеса

📝 Амнистия за дробление, возможно, будет после декларирования всех подконтрольных компаний. Экономическая суть здесь важнее самих критериев, считает юрист

Добровольный механизм декларирования взаимосвязанных юридических лиц позволит властям определить, кто подпадет под амнистию.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
СберРешения
Учет расходов

Налоги на бизнес: принципы учета расходов и учет процентов

Разбираем принципы учета расходов для целей налогобложения прибыли и особенности учета процентов.

Налоги на бизнес: принципы учета расходов и учет процентов
УСН

На УСН скидка от поставщика влияет на учет дохода

Некоторые поставщики компаний и ИП на УСН предоставляют им скидки на товар за выполнение объема закупок в счет снижения дебиторской задолженности.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Если чек аннулировали: инструкция для бухгалтера

Чек — самый главный документ для заказчика: он позволяет принять оплату внештатному исполнителю на расходы. Однако бывают случаи, когда чек аннулирован — это может вызвать дополнительные трудности. В этой статье разбираем почему такое может произойти и что в этом случае делать заказчику.  

Если чек аннулировали: инструкция для бухгалтера
Инвестиции

СПБ Банк подает обращение в OFAC для разблокировки иностранных активов

Обратившись в OFAC, инвесторы смогут получить индивидуальную лицензию, чтобы перевести замороженные активы в организации, которые не попали под санкции, и вернуть доступ к заблокированным иностранным бумагам.

Выход на пенсию

Госдума хочет отправить многодетных матерей на досрочную пенсию

Депутаты собираются дать право женщинам с тремя детьми выходить на пенсию с 54 лет, а кто родил четыре ребенка — с 52 лет.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы

Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы
Информационные технологии

У судов может появиться информационная система по работе с коллективными исками

С помощью новой информационной системы коллективных исков потенциальные участники процесса смогут присоединиться к делу, а также следить за его ходом и действиями своих представителей.

Амортизация основных средств

Как учесть доменное имя сайта в качестве НМА

По ГК сайт является программным продуктом и относится к результатам интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1225). При соответствии установленным признакам они выступают нематериальными активами.

proffnalog
Дробление бизнеса

Покайся-сознайся. Новый механизм амнистии бизнеса за дробление

Аппарат бизнес-омбудсмена предложил механизм проведения амнистии бизнеса за дробление.

Наталия Лукина
НДФЛ

Власти хотят увеличить НДФЛ для тех, кто зарабатывает 1 млн руб. в год. Мнение властей и бухгалтеров

В России хотят изменить прогрессивную шкалу налогообложения. Президент Владимир Путин предложил подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Власти планируют поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом от 1 млн руб., или примерно от 83,3 тыс. в месяц.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
16
Борис Мальцев

Алексей Иванов рассказал как блог на Клерке помог компании «Мое дело» выйти из кризиса. В костюме фирмы Adidas

Стратегии монетизации контента на платформе «Клерк» с использованием вебинаров, рассылок и лит-магнитов.

2

Разборы законов

1 291
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталья Горячая
Зарплата

С серой зарплатой будут бороться комиссии

Как бы ни старалось государство снизить административную нагрузку и сделать незаметным для бизнеса необходимый для обеспечения безопасности контроль (для этого даже фразу придумали «регуляторная гильотина»), избежать комиссий не удаётся.

3
Павел Комаровский
Обзоры новостей

Криминальный электромобиль из Тольятти, а также крышесносная ИИ-ассистентка от OpenAI

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Яндекс стал на две трети российским, банк Юникредит подготовили к ощипыванию, Ревущий котенок вернул мемность в акции, исход ИИ-безопасников из OpenAI, а также приговор разработчику Open Source кода для крипто-миксера Tornado Cash.

Регулирование аудиторской деятельности

Минфин хочет, чтобы аудиторы страховали свою ответственность перед клиентами

Пока что аудиторские компании не обязаны страховать свою ответственность, они могут делать отчисления в компенсационный фонд СРО или обращаться добровольно за страховкой.

1
Подпислон
Электронные подписи

КЭП, ПЭП и НЭП: как бизнесу подписывать документы различными видами электронной подписи

Электронный документооборот (ЭДО) невозможен без электронной подписи (ЭП), которая верифицирует отправителя, придает юридическую значимость, а также гарантирует, что документ не был изменен после подписи.

КЭП, ПЭП и НЭП: как бизнесу подписывать документы различными видами электронной подписи
Борис Мальцев

Офис Клерка номинирован на премию Best Office Awards 2024

Объявлены проекты-номинанты премии Best Office Awards 2024. Награждение победителей премии состоится 31 мая в MTC Live Hall финале форума

Офис Клерка номинирован на премию Best Office Awards 2024
9
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Иностранные компании и ИП из ЕАЭС будут платить НДС при онлайн-продаже товаров российским физлицам

При продаже товаров физлицам через электронные площадки продавцами из стран ЕАЭС местом реализации будет считаться Россия. В этой связи такая онлайн-торговля будет облагаться НДС в России.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталия Лукина

Что ест бухгалтер. Вкусная еда и прогулки по Москве

Добрый день, коллеги! Расскажу, что у меня было на обед в выходные, а также поделюсь фотографиями с интересных прогулок.

Что ест бухгалтер. Вкусная еда и прогулки по Москве
10

Интересные материалы

Субсидиарная ответственность

🔥 Уже завтра бухгалтеры узнают, за что их могут привлечь к субсидиарной ответственности

Узнай все про субсидиарную ответственность бухгалтера, чтобы не допустить ошибок и свести риск субсидиарной ответственности к нулю.