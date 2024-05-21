У судов может появиться информационная система по работе с коллективными исками

С помощью новой информационной системы коллективных исков потенциальные участники процесса смогут присоединиться к делу, а также следить за его ходом и действиями своих представителей.

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предложил Верховному суду внедрить информационную систему коллективных исков.

Такая платформа позволит своевременно информировать участников процесса о групповых исках, о ходе и результате работы представителей. Кроме того, потенциальные члены группы смогут присоединиться к иску и соглашению о порядке несения судебных расходов, а также приостановить личные иски до тех пор, пока не будет вынесено решение по групповому. Об этом пишет ТАСС.

«В связи с ростом числа случаев массового нарушения прав россиян и причинения ущерба их интересам из-за ошибок организаций, в том числе связанных с утечками персональных данных, все большую актуальность приобретает вопрос повышения эффективности института коллективных исков», — сказал Артем Шейкин.

В основном массовые иски подают потребители, недовольные медицинским обслуживанием и жилищно-коммунальными услугами. Доля рассмотренных судами групповых исков не превышает 0,007% от общего числа рассмотренных дел. Низкие показатели связывают с отсутствием эффективного механизма объединения лиц, у которых аналогичные требования к общему ответчику.