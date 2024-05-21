Что делать, если исправительный УПД контрагент выставил в один день с первоначальным

Реальная ситуация: контрагент выставил УПД и от той же даты исправленный УПД, поскольку была ошибка в цене. Может ли покупатель провести у себя в учете сразу правильный документ, чтобы избежать лишних трудозатрат? Не будет ли расхождений с контрагентом при сдаче НДС? Покупатель без номера проводит исправления, а у поставщика будет исправление № 1.

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Исходя из того, что продавец выставляет исправительный счет-фактуру, если в первичном экземпляре были существенные ошибки, из-за которых налоговые органы могут отказать покупателю в вычете по НДС, а регистрации в книге покупок подлежат счет-фактуры без ошибок, то регистрировать первичный счет-фактуру необязательно — п. 2 ст. 169 НК, п. п. 1, 2 и 3 Правил ведения книги покупок.

Для покупателя главное, чтобы поставщик отразил в книге продаж исправительный счет-фактуру — то если чтобы вычет у покупателя совпал с его данными.

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