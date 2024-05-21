Совет Федерации может отнять у маркетплейсов льготы по НДС

Чтобы уравнять конкуренцию между маркетплейсами и представителями розничной торговли, Совфед решил отменить для онлайн-торговли льготы по НДС.

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов подготовил законопроект об исключении маркетплейсов из числа получателей льгот по НДС.

Такое решение было принято, чтобы обеспечить добросовестную конкуренцию представителей онлайн-торговли с торговыми сетями. Об этом пишут «РИА Новости».

По итогам 2023 года объем интернет-торговли вырос на 28% и вышел на уровень 13,4% общего объема розницы. За первый квартал этот показатель в общем объеме розничных продаж достиг 14,9% или 1,9 трлн рублей.

«Такая ситуация диктует необходимость выделения маркетплейсов в отдельную категорию субъектов хозяйственной деятельности», — сказано в законопроекте.

Сейчас маркетплейсы могут пользоваться льготами по уплате страховых взносов, по налогу на прибыль и НДС. Также в рамках проекта цифровой трансформации такие компании имеют право на льготные кредиты по ставке не более 3% годовых.