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Банки

Центробанк рекомендует усилить контроль за платежными агентами

Дабы исключить высокорисковые операции, регулятор просит следить, чтобы агенты не использовали персональные данные клиентов без их ведома.

Центробанк просит банки проявлять осмотрительность при выборе платежных агентов, поскольку некоторые из них могут незаконно использовать персональные данные граждан и без их ведома открывать электронные кошельки.

Такие средства платежа применяют в расчетах с теневым бизнесом, в переводах нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам. Данные операции ЦБ оценивает как высокорисковые.

«Если же выясняется, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке… Ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк», — сказано на сайте регулятора.

К платежным агентам относятся юридические лица и ИП, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций.

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