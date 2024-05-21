Центробанк рекомендует усилить контроль за платежными агентами

Центробанк просит банки проявлять осмотрительность при выборе платежных агентов, поскольку некоторые из них могут незаконно использовать персональные данные граждан и без их ведома открывать электронные кошельки.
Такие средства платежа применяют в расчетах с теневым бизнесом, в переводах нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам. Данные операции ЦБ оценивает как высокорисковые.
«Если же выясняется, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке… Ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк», — сказано на сайте регулятора.
К платежным агентам относятся юридические лица и ИП, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций.
Ранее мы писали, что управлять согласиями на свои персональные данные можно будет на Госуслугах.
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