При совмещении УСН и ПСН сдачу в аренду разного типа помещений можно разделить по спецрежимам

По деятельности, не оплаченной патентом, можно применять УСН.

ИП на УСН с объектом доходы сдает в аренду жилые и нежилые помещения (апартаменты).

При сдаче в аренду жилых помещений он может применять УСН, а при сдаче в нежилых помещений получить патент. так как по деятельности, не оплаченной патентом, можно применять упрощенку.

Перейти с УСН на ПСН по одному или нескольким видам деятельности можно в любое время — середине года или с начала следующего. Отказываться от УСН не нужно — письмо ФНС от 10.12.2021 № СД-4-3/17292@.

При совмещении ПСН с УСН ведут раздельный учет — в книгах учета по ПСН и УСН соответственно.

Расходы и страховые взносы, которые нельзя отнести к одному спецрежиму, распределяют между ПСН и УСН пропорционально доходам — письма Минфина от 25.02.2021 № 03-11-11/13087, ФНС от 07.02.2022 № СД-4-3/1383@.

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