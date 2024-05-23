При расчете НДФЛ с продажи недостроенной квартиры в расходы идут проценты по ипотеке

Будущую квартиру по договору участия в долевом строительстве можно продать, не дожидаясь сдачи дома. В таком случае идет речь о реализации права требования.

Эти доходы надо отразить в декларации 3-НДФЛ.

При уступке прав требования по ДДУ можно уменьшить сумму своих облагаемых доходов на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением такого права требования.

Эта норма действует с 31.08.2023, сообщает Минфин в письме от 19.01.2024 № 03-04-05/3674.

В составе расходов можно учесть затраты на погашение процентов по целевым кредитам, фактически использованным на приобретение прав требования по ДДУ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.01.2024 № 03-04-05/5310.