Основательница Wildberries высказалась за введение прогрессивной шкалы НДФЛ

На заседании экспертного совета по бюджету Госдумы Бакальчук заявила, что прогрессивная шкала налогообложения для бизнеса поможет участникам рынка с небольшим оборотом конкурировать с крупными компаниями.

«Деятельность бизнеса должна быть прозрачной. Собираемые налоги должны соответствовать масштабу деятельности компании. Мы уверены, что прогрессивная шкала позволит государству решить также ряд экономических и социальных задач. В частности, мы считаем, что эта мера позволит участникам рынка с более низкими оборотами эффективно конкурировать с крупным бизнесом», — отметила Бакальчук.

Основательница Wildberries сообщила, что ее компания входит в состав крупнейших налогоплательщиков страны и тем не менее поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в России. По ее мнению, прогрессивная шкала НДФЛ — это очень хорошая история.