❗ Проверьте документы по самозанятым: чек-лист

Минтруд уже начал проверять компании на предмет подмены трудовых отношений договорами ГПХ с самозанятыми.
По статистике каждой второй компании грозят:
штраф — до 100 000 рублей;
начисления обязательных платежей — 13% НДФЛ и 30% взносов;
Поэтому нем смысла ждать проверяющих: нужно проверить, правильно ли вы работаете с самозанятыми прямо сейчас! Проверьте, все ли у вас правильно, по бесплатному чек-листу.
Какие контольные точки вы проверите:
Договор —
проверите, правильно ли составлены ваши гражданско-правовые договоры с самозанятыми.
Чеки — п
роверите чеки самозанятых, которые храните, узнаете, какие есть обязательные реквизиты чека и в какие сроки самозанятый должен предоставить чек.
Акт выполненных работ — п
роверите свои шаблоны закрывающих документов. Акты должны содержать обязательные реквизиты и существенные условия выполненных работ.
Подготовитесь к проверке — и
справите документы заранее. Если их запросит налоговая, времени на исправление ошибок не будет!
Получить бесплатно чек-лист по работе с самозанятыми.
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