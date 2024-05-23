❗ Проверьте документы по самозанятым: чек-лист

«Когда зарплата?» Как МЭДО помог менеджерам трубного завода получать зарплату быстрее

Компании, которые обмениваются бумажными документами с контрагентами, знают, сколько головной боли это приносит. Сначала нужно подготовить документы у себя, потом отправить их курьером или почтой и ждать, пока их доставят. А потом бывает и так, что документы не возвращают, и приходится проходить весь путь заново. С такой проблемой к нам обратилась Валерия Шентова. Рассказываем, как при помощи СБИС мы помогли наладить документооборот.