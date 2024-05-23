Роскомнадзор сделает сдачу отчетности и получение токенов для интернет-рекламы более удобными

Изменения позволят сделать более удобным и доступным процесс сдачи отчетности и присвоения токенов и идентификатора рекламы. Роскомнадзор подготовил проект приказа для рекламодателей.

До конца мая Роскомнадзор опубликует приказ о сокращении сроков передачи информации в сфере интернет-рекламы.

Изменения упростят процесс сдачи отчетности, а также размещения токенов или идентификаторов, которые присваивают всем рекламным креативам.

«До конца мая будет опубликован приказ, благодаря которому сократится срок передачи информации. Напомню, что сейчас статистические данные по количеству просмотров подаются в течение месяца, следующего за отчетным месяцем размещения рекламы. Также напомню, что рекламный креатив должен содержать два элемента: слово «реклама» с указанием на рекламодателя и идентификатор, или по-другому токен — уникальный код из букв и цифр, который нужно получить у оператора рекламных данных до запуска креатива», — пояснил «Парламентской газете» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Напомним, все участники рекламного рынка обязаны с сентября 2022 года маркировать интернет-рекламу и передавать данные о ее размещении в Роскомнадзор. С 1 сентября 2023 для рекламодателей и распространителей рекламы в России действуют штрафы до 700 000 рублей за неисполнение требований закона «О рекламе».