₽ Заказать рекламу
Проверки

С проверяющими можно будет заключить соглашение

Сенаторы обсудили подготовку изменений в федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» в части регулирования перехода на риск-ориентированный подход при проведении контрольных и надзорных мероприятий».

С докладом о готовящемся законопроекте выступил директор департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин.

Документ, в частности, предусматривает возможность заключения контрольным, надзорным органом соглашения с контролируемым лицом после получения им предписания об устранении выявленных нарушений, а также механизм такого взаимодействия.

Вдовин также сообщил о намерении расширить на негосударственные школы и детские сады практику обязательных профилактических визитов.

Он рассказал о процессе разработки индикаторов риска, закреплении дистанционных механизмов контроля, об особенностях контроля за маркировкой, производством и продажей алкоголя, оборотом метанола, ККТ. Соответствующие предложения готовятся и будут представлены на рассмотрение законодателей.

Глава комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства в сфере контроля и надзора Вячеслав Тимченко заявил, что законодательство в сфере контрольно-надзорной деятельности нуждается в дальнейшем совершенствовании.

«Открытость и публичность критериев, положенных в основу индикаторов риска, — залог справедливости и объективности. Важно, чтобы индикаторы риска как основа риск-ориентированного подхода заняли ключевое место во внеплановых проверках, а их результативность стала максимальной», — считает Тимченко.

По его словам, в 2023 году удалось добиться значительного прогресса в переходе на риск-ориентированную модель. Впервые заработал в полную силу прогрессивный принцип «умного» инициирования проверок, обеспечив назначение значительной доли контрольных мероприятий строго на основе оценки рисков. В среднем в 85 случаях из 100 таких проверок первоначальные предположения о нарушениях полностью подтверждаются, в то время как для обычных плановых проверок этот показатель составляет всего 50%, сказал сенатор.

Начать дискуссию

ЯЗАНЯТ
Самозанятые

Как сотрудничать с самозанятыми без риска

В России почти 10 млн самозанятых — налоговый режим НПД стал популярным среди огромного количества граждан. Но в сотрудничестве с самозанятыми есть свои особенности и риски, связанные с оформлением договора, выплатами, лимитами дохода на НПД. Снизить риски можно, если сотрудничать с исполнителями через специальную платформу, такую как «ЯЗАНЯТ». 

Как сотрудничать с самозанятыми без риска

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетплейсы

Wildberries будет давать покупателям рублевые баллы за отзывы

Если в течение 5 дней с момента получения товара написать отзыв на него, можно получить баллы, эквивалентные рублям.

3
Оксана Донцова

Седьмое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Если не соблюдать логику, заложенную разработчиками и просто загрузить движения регистров, не глядя на содержимое документа, то разобраться потом в данных программы будет невозможно. Обязательно выплывут ошибки в данных, связанные с нарушением проектной логики разработчиков.

Седьмое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бизнес легко
Автоматизация учета

«Когда зарплата?» Как МЭДО помог менеджерам трубного завода получать зарплату быстрее

Компании, которые обмениваются бумажными документами с контрагентами, знают, сколько головной боли это приносит. Сначала нужно подготовить документы у себя, потом отправить их курьером или почтой и ждать, пока их доставят. А потом бывает и так, что документы не возвращают, и приходится проходить весь путь заново. С такой проблемой к нам обратилась Валерия Шентова. Рассказываем, как при помощи СБИС мы помогли наладить документооборот. 

«Когда зарплата?» Как МЭДО помог менеджерам трубного завода получать зарплату быстрее
Наталия Лукина
Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтеру уйти в «аут». Как стартовать, где искать клиентов, на чем зарабатывать

Тема аутсорсинга стала популярной еще в пандемию, но и сейчас бухгалтерский аутсорс сохраняет свою актуальность, как у бухгалтеров, так и у предпринимателей. Расскажем, как не допустить ошибок при выходе из найма.

Как бухгалтеру уйти в «аут». Как стартовать, где искать клиентов, на чем зарабатывать
Проверки

С проверяющими можно будет заключить соглашение

Сенаторы обсудили подготовку изменений в федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» в части регулирования перехода на риск-ориентированный подход при проведении контрольных и надзорных мероприятий».

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Action Digital School
Обучение для бухгалтеров

Как бухгалтеру перестать бояться технологий и начать их использовать

Приходилось ли вам ощущать себя несовременным в мире, где ежедневно появляются новые устройства, программы и облачные сервисы? Страх новых технологий присущ людям разных профессий и возрастов. Бухгалтеры тоже сталкиваются с этой проблемой. Рассказываем, как перестать бояться технологий и обратить их себе на пользу.

Как бухгалтеру перестать бояться технологий и начать их использовать
Моё дело
Зарплата

Как оплачивать сверхурочную работу по новым правилам: изменения с 1 сентября 2024 года

В апреле 2024 года опубликовали закон, по которому оплата за сверхурочную работу должна включать компенсационные и стимулирующие выплаты. Закон начнёт работать 1 сентября 2024 года, но есть рекомендации применять новый порядок расчёта уже сейчас.

Как оплачивать сверхурочную работу по новым правилам: изменения с 1 сентября 2024 года
Новости ФНС

Открытые данные ФНС о компаниях теперь открыты намного меньше времени

ФНС сократила срок хранения открытой информации об организациях с года до одного месяца.

Налоговый мониторинг

ФНС утвердила регламент проверок на НДФЛ выигрышей до 15 000 рублей

Налоговики будут контролировать выплаты выигрышей, а также проверять данные физлиц, которые получили меньше 15 000 рублей от операторов лотерей.

Платформа ОФД
Маркировка товаров

Маркировка для розницы и требования по ККТ, ОФД. Ответы на популярные вопросы 

Разбираем распространенные вопросы, которые задают розничные продавцы маркированной продукции.

Маркировка для розницы и требования по ККТ, ОФД. Ответы на популярные вопросы 
Консалтинг Онлайн
Ликвидация бизнеса

Ликвидация ООО 2024: порядок правильной ликвидации общества с ограниченной ответственностью

Процедура ликвидации ООО не составит сложности, если придерживаться правильного порядка закрытия компании. Настоящая статья расскажет поэтапно о процедуре добровольной ликвидации и обратит ваше внимание на возможные «подводные камни», возникающие в процессе.

Ликвидация ООО 2024: порядок правильной ликвидации общества с ограниченной ответственностью

Разборы законов

1 292
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

Европейский бизнес, работающий в РФ, хочет участвовать в обсуждении налоговых изменений

В Госдуме началось детальное обсуждения совершенствования налогового законодательства и изменений в НК.

Налоги, взносы, пошлины

Определена дата больших парламентских слушаний по изменениям в НК

23 мая в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ.

2
Инвестиции

Впервые на рынке появился биржевой фонд для инвестиций в IT

«Тинькофф Капитал» запустил биржевой фонд, инвестирующий в акции публичных технологических компаний России.

Ведение бизнеса

Разработки исследовательских центров по искусственному интеллекту применяет бизнес

12 исследовательских центров, созданных при поддержке правительства, представили результаты своей работы за 2023 год.

ВЭД

Новые сложности с оплатой грузов из Китая

Бизнес не сможет получить отсрочку оплаты за перевозимые по железной дороге грузы из Китая. Товары не отправят в РФ до тех пора, пока деньги не поступят в КНР.

Налоги, взносы, пошлины

Для бизнеса сделают выгодными вложения в НИОКР

По мнению президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина, совершенствование налогового законодательства должно стимулировать инвестиции бизнеса в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ПланФикс
Автоматизация учета

Как бухгалтеру автоматизировать работу с клиентами

Надоело тратить часы, чтобы собрать всю информацию по клиенту, удобно ее структурировать и оформить каждый документ? Мы расскажем как автоматизировать эту работу и выполнять все эти действия в 2 клика.

Как бухгалтеру автоматизировать работу с клиентами

Интересные материалы

Налоги, взносы, пошлины

Глава комитета ГД по налогам объяснил, что значит «справедливая налоговая система»

Совершенствование налоговой системы — это важная часть работы над национальными проектами, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.