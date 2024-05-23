С проверяющими можно будет заключить соглашение

Сенаторы обсудили подготовку изменений в федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» в части регулирования перехода на риск-ориентированный подход при проведении контрольных и надзорных мероприятий».

С докладом о готовящемся законопроекте выступил директор департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин.

Документ, в частности, предусматривает возможность заключения контрольным, надзорным органом соглашения с контролируемым лицом после получения им предписания об устранении выявленных нарушений, а также механизм такого взаимодействия.

Вдовин также сообщил о намерении расширить на негосударственные школы и детские сады практику обязательных профилактических визитов.

Он рассказал о процессе разработки индикаторов риска, закреплении дистанционных механизмов контроля, об особенностях контроля за маркировкой, производством и продажей алкоголя, оборотом метанола, ККТ. Соответствующие предложения готовятся и будут представлены на рассмотрение законодателей.

Глава комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства в сфере контроля и надзора Вячеслав Тимченко заявил, что законодательство в сфере контрольно-надзорной деятельности нуждается в дальнейшем совершенствовании.

«Открытость и публичность критериев, положенных в основу индикаторов риска, — залог справедливости и объективности. Важно, чтобы индикаторы риска как основа риск-ориентированного подхода заняли ключевое место во внеплановых проверках, а их результативность стала максимальной», — считает Тимченко.

По его словам, в 2023 году удалось добиться значительного прогресса в переходе на риск-ориентированную модель. Впервые заработал в полную силу прогрессивный принцип «умного» инициирования проверок, обеспечив назначение значительной доли контрольных мероприятий строго на основе оценки рисков. В среднем в 85 случаях из 100 таких проверок первоначальные предположения о нарушениях полностью подтверждаются, в то время как для обычных плановых проверок этот показатель составляет всего 50%, сказал сенатор.