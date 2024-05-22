🍲 Нельзя работать 8 часов без обеда: он обязателен

Можно работать без обеда, если рабочий день составляет не более 4 часов и такое отсутствие перерыва предусмотрено локальным актом работодателя.
При обычном 8-часовом рабочем дне обеденный перерыв – обязателен.
Норма ТК про перерыв для отдыха и питания – императивная, то есть обязательна для исполнения работодателем.
Об этом сообщает Минтруд в письме от 23.04.2024 № 14-6/ООГ-2476.
Таким образом, нельзя отказаться от обеда ради того, чтобы уходить домой пораньше.
Если по условиям производства предоставление обеденного перерыва невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
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Комментарии3
2 или 3 месяца назад они же разрешили по договоренности с работодателем уходить раньше
Передумали?
А кто проверять-то будет? В каждую компанию, даже самую размалюсенькую по представителю трудинспекции посадят что ли? А нам придется как раз их и кормить обедом????? А их, этих трудинспекторов, да и вообще всяких-разных, стада и стада! Это опять с больной головы на здоровую?
так он жрать будет не 1 час , а все восемь (зачёркнуто) девять часов! без перерыва на обед!