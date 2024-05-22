🍲 Нельзя работать 8 часов без обеда: он обязателен

Обеденный перерыв должен быть не менее 30 минут и не более 2 часов. Это время не включается в рабочее.

Можно работать без обеда, если рабочий день составляет не более 4 часов и такое отсутствие перерыва предусмотрено локальным актом работодателя.

При обычном 8-часовом рабочем дне обеденный перерыв – обязателен.

Норма ТК про перерыв для отдыха и питания – императивная, то есть обязательна для исполнения работодателем.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 23.04.2024 № 14-6/ООГ-2476.

Таким образом, нельзя отказаться от обеда ради того, чтобы уходить домой пораньше.

Если по условиям производства предоставление обеденного перерыва невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

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