Верховный суд дополнит УК статьей за мошенничество в налоговой сфере

Незаконный возврат налога войдет в отдельный состав преступления. Уголовку можно получить при сумме ущерба не меньше 25 000 рублей.

Верховный суд поддержал законопроект, который дополнит Уголовный кодекс статьей «Мошенничество в налоговой сфере».

Новая статья установит ответственность за хищение денежных средств при возмещении или возврате налога, если для этого были использованы заведомо ложные сведения или иные документы. Об этом пишет «Парламентская газета».

«С учетом направленности законодательной инициативы на гуманизацию уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые без применения насилия или угрозы его применения, и повышение уровня процессуальных гарантий для подозреваемых и обвиняемых, являющихся субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, концепция представленного законопроекта заслуживает внимания», — сказано в отзыве ВС.

Уголовные дела будут заводить, если сумма ущерба превысила 25 тыс. рублей. По новой статье УК будет менее строгое наказание, чем по ст. 159 УК «Мошенничество».