Декларация УСН к уменьшению не сразу обнуляет пени и недоимку

Период начисление пеней и наличия недоимки на ЕНС при подаче уточненной налоговой декларации по УСН к уменьшению зависит в первую очередь от срока проведения ее камеральной проверки.

Реальная ситуация: подана уточненная декларация по УСН за 2023 год к уменьшению. По ней возникла переплата по налогу, к доплате по новой декларации ничего нет. При подаче уточненки сальдо ЕНС не поменялось. Окончательный платеж по налогу за 2023 год не внесен ввиду имеющейся переплаты. Пени продолжают начисляться за каждый день на сумму налога за 4 квартал, подлежащей уплате согласно первичной декларации.

По окончании камеральной проверки уточненки (в случае ее принятия) сумма пени будет скорректирована в меньшую сторону до нуля. Это следует из п. 6 ст. 75 НК.

Но это произойдет только когда уменьшится совокупная обязанность на ЕНС. А она уменьшится только после окончания камералки.

Таким образом, с пенями проблем быть не должно — их сторнируют. Проблема может быть с недоимкой.

Сейчас недоимка есть, потом ее не будет. Но к тому моменту, если упрощенец сам не уплатит налог, ИФНС, скорее всего, спишет его со счета по решению. А к моменту окончания камералки будет переплата, которую можно вернуть.

Если не оплачивать и дождаться окончания камеральной проверки (например, дохода у ИП нет и на счет не поступает выручка), налоговая отменит свое решение о взыскании. Как только сальдо ЕНС станет положительным, в реестре решений, которые мониторит банк, сумма обнулится. Если на счете нет денег, возможно, удастся пережить этот период камералки без денежных потерь.

Как только проверка завершится, все минусы с ЕНС должны уйти. И претензий к упрощенцу не будет.

Ранее мы сообщали, что по уточненке с налогом к уменьшению сальдо ЕНС увеличится только через 3 месяца.

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