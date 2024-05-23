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Малый и средний бизнес

Мишустин: малый бизнес не нуждается в гиперопеке

Малому и среднему бизнесу нужна поддержка в виде доступных грантов, субсидий и льготных кредитов.

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой корпорации МСП Александром Исаевичем заявил, что малому и среднему бизнесу нужна поддержка, а не гиперопека.

«Иногда слишком большая опека не нужна малому и среднему бизнесу, потому что в основном его интересует льготное кредитование, доступные средства», — сказал Мишустин.

Также он добавил, что предпринимателям важно взаимодействовать с крупными компаниями. Распоряжение о том, что до 25% объема закупок крупных компаний должны быть у предприятий из реестра МСП, дает «новый стимул» и помогает развиваться небольшим организациям.

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