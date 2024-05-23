Совет Федерации принял закон об НДС при продаже через электронные площадки

Теперь НДС с товаров будут удерживать в той стране, в которой покупатель получил заказ.

На пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон о взимании налога на добавленную стоимость по стране назначения при реализации товаров через электронные торговые площадки.

Кроме того, иностранные посредники, через которых продаются товары в странах ЕАЭС, должны встать на учет в налоговом органе. Они смогут пользоваться личным кабинетом для передачи налоговой декларации по НДС, а также других документов.

Ранее товары, купленные россиянами через электронные торговые площадки, не облагались НДС.

Документом предусмотрено, что местом реализации товаров продавцами стран ЕАЭС через электронные торговые площадки признается территория РФ, если в момент получения товара покупатель находился на территории России.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.