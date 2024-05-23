Депутаты дали добро на выплату 450 000 руб. на погашение ипотеки

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что законопроект подготовлен в целях реализации послания Президента Федеральному Собранию. Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 000 рублей для улучшения жилищных условий.

«Государственная Дума последовательно работает над расширением мер поддержки семей с детьми. Продление этой программы еще на семь лет — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей», — сказал Володин.

Ранее мы сообщали, что Госдума собирается запустить жилищные вклады в 2025 году.