Отказ от выкупа лизингового имущества суд признал продажей имущественных прав и доходом

Компания занизила налог на прибыль, поскольку не отразила продажу имущественных прав.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении от 06.03.2024 по делу № А03-6938/2023 рассмотрел ситуацию, когда фирма взяла в лизинг автомобиль. После внесения платежей она направила продавцу ходатайство, попросив при оплате выкупной стоимости (1 000 руб.) передать транспорт физлицу. Куплю-продажу оформили на директора-учредителя общества.

Налоговая сочла, что фирма занизила налог на прибыль, поскольку не отразила в учете продажу имущественных прав.

Суды всех инстанций согласились с налоговиками, поскольку:

взаимозависимость позволила физлицу заключить сделку по цене ниже рыночной ;

компания хотела передать в собственность руководителя дорогое имущество;

она не доказала, что предлагала неопределенному кругу лиц право выкупа на сходных условиях;

право заключения договора купли-продажи передали безвозмездно.

Доначисление налога на прибыль, а также пени и штрафа признано правомерным.

Чтобы не допускать подобных ошибок и не нарываться на штрафы, разберитесь во всех нюансах составления налоговой отчетности на онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

После обучения вы будете сдавать сложные отчеты по ОСНО без ошибок, а бухгалтер, который мастерски работает с отчетностью, ценится на рынке труда выше!

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 4 900 рублей вместо 15 990 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» на 72 ак. часа.