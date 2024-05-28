₽ Заказать рекламу
Налог на прибыль

Отказ от выкупа лизингового имущества суд признал продажей имущественных прав и доходом

Компания занизила налог на прибыль, поскольку не отразила продажу имущественных прав.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении от 06.03.2024 по делу № А03-6938/2023 рассмотрел ситуацию, когда фирма взяла в лизинг автомобиль. После внесения платежей она направила продавцу ходатайство, попросив при оплате выкупной стоимости (1 000 руб.) передать транспорт физлицу. Куплю-продажу оформили на директора-учредителя общества.

Налоговая сочла, что фирма занизила налог на прибыль, поскольку не отразила в учете продажу имущественных прав.

Суды всех инстанций согласились с налоговиками, поскольку:

  • взаимозависимость позволила физлицу заключить сделку по цене ниже рыночной;

  • компания хотела передать в собственность руководителя дорогое имущество;

  • она не доказала, что предлагала неопределенному кругу лиц право выкупа на сходных условиях;

  • право заключения договора купли-продажи передали безвозмездно.

Доначисление налога на прибыль, а также пени и штрафа признано правомерным.

Чтобы не допускать подобных ошибок и не нарываться на штрафы, разберитесь во всех нюансах составления налоговой отчетности на онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

После обучения вы будете сдавать сложные отчеты по ОСНО без ошибок, а бухгалтер, который мастерски работает с отчетностью, ценится на рынке труда выше!

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 4 900 рублей вместо 15 990 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» на 72 ак. часа.

Начать дискуссию

Бухгалтерские программы

💬 На сайте «Клерка» заработал новый бесплатный инструмент, полезный всем!

Новый бесплатный сервисный инструмент «Сумма прописью онлайн» на «Клерке» поможет быстро перевести сумму, записанную цифрами, в сумму прописью по всем правилам орфографии русского языка.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
1С:Сервистренд
Нематериальные активы

Сложные вопросы перехода на ФСБУ 14 и доработки для эффективного перехода на ФСБУ 14 предприятий с большим количеством НМА и РБП

С 2024 года стал обязательным к применению стандарт ФСБУ 14 «Нематериальные активы», утвержденный приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н.

Сложные вопросы перехода на ФСБУ 14 и доработки для эффективного перехода на ФСБУ 14 предприятий с большим количеством НМА и РБП
Самозанятые

Цитата дня. Про самозанятых

Налоговый режим для самозанятых не будут менять до 2028 года.

Цитата дня. Про самозанятых

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Социальные пособия

Женщинам за рождение детей до 25 лет хотят платить 200 000 рублей

Для улучшения демографической ситуации депутаты предлагают установить единовременные пособия молодым мамам.

4
Астрал

Начисление налогов в 1С в 2024 году: что изменилось в условиях ЕНС

С 2024 года в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» действует новый принцип учета расчетов на ЕНС. Что касается самого порядка учета и исчисления налогов или взносов, то он остался прежним. Рассмотрим на конкретных примерах, как сейчас в «1С:Бухгалтерия 8» происходит начисление налогов.

Начисление налогов в 1С в 2024 году: что изменилось в условиях ЕНС
Самозанятые

Обзор сервисов по работе с самозанятыми, физлицами и ИП 2024. Поиск исполнителей, документы, проверки, расчеты

В нашем обзоре мы собрали сервисы, которые помогают бизнесу и самозанятым решать все задачи – поиск исполнителей, расчеты, обмен документами, проверка партнеров и т. д. Кроме того, многие из таких площадок работают с обычными физиками и ИП. Так что можно закрыть вопросы сотрудничества с любыми исполнителями.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоги, взносы, пошлины

👑 Госдума хочет повысить налоги на роскошь. Надежда на благоразумие региональных властей, говорит эксперт

Регионам планируют дать право участвовать в определении налоговой ставки на дорогостоящую недвижимость и люксовые автомобили.

11
Налоги, взносы, пошлины

Глава ТПП: от совершенствования налоговой системы должен выиграть честный бизнес

Представители бизнес-сообщества сформулировали свои предложения и замечания по совершенствованию налоговой системы.

ЯЗАНЯТ

Как ответить на требование ФНС по самозанятым: инструкция для заказчика

Если вам поступил запрос от Федеральной налоговой службы (ФНС) с требованием предоставить сведения и документы, касающиеся сотрудничества с самозанятыми, это может означать, что вас подозревают в маскировке трудовых отношений через договоры с плательщиками налога на профессиональный доход (НПД). У вас есть пять рабочих дней на подготовку ответа. Важно действовать быстро и грамотно, чтобы устранить все сомнения ФНС.

Как ответить на требование ФНС по самозанятым: инструкция для заказчика
Наталия Лукина
Зарплата

Работа есть! Аналитик 1С ― самая дорогая вакансия в мае

Самые дорогие вакансии для удаленных работников в мае — аналитик 1С. Его заработок доходит до 450 тысяч рублей в месяц. Зарплаты таких работников отличаются в зависимости от уровня компетенций конкретного специалиста, локации работодателя и других факторов. Расскажем про все подробней.

Работа есть! Аналитик 1С ― самая дорогая вакансия в мае
2
Личные финансы

Минфин может снять ограничение по числу договоров долгосрочных сбережений

Участники программы долгосрочных сбережений пока что могут заключить только 3 договора.

Подпислон
Электронные подписи

Как дистанционно подписать документы с клиентом-физлицом: возможные варианты

Современному бизнесу расстояния — не помеха. Можно легко масштабироваться и выйти на совершенно другой уровень дохода, если не ограничивать себя одним регионом, одной аудиторией и расширять партнерские связи. 

Как дистанционно подписать документы с клиентом-физлицом: возможные варианты

Разборы законов

1 294
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Маркетплейсы

Какими документами можно подтвердить продажи на маркетплейсах

Маркетплейсы самостоятельно формируют и отправляют селлерам документы, которые должны быть отражены в бухгалтерском учете продавца.

Qugo
Ведение бизнеса

Как бизнесу сотрудничать с самозанятыми, ИП и физлицами

Работа с внештатниками — лучший выход в ситуации, когда нужны исполнители на разовые задания или на сезонные работы. Как с ними сотрудничать, не допуская ошибок, особенно если самозанятых стало критически много? Вам поможет платформа Qugo.

Как бизнесу сотрудничать с самозанятыми, ИП и физлицами
Дробление бизнеса

Амнистию по дроблению бизнеса могут провести в течение 2025 года

Налоговую амнистию получат не все компании и ИП. От наказания не уйдут те, кто намеренно применял искусственное дробление с целью уклонения от уплаты налогов.

5
Государственные ведомства

Введут право на самозапрет сделок с недвижимостью

Для защиты владельцев жилья от мошенников на портале Госуслуг появится возможность установить самозапрет на сделки с недвижимостью.

3
Первая Экспертная Бухгалтерия
Субсидии для бизнеса

10 программ господдержки для сферы туризма в 2024 году

В 2024 году владельцы отелей могут снизить ставку НДС до 0% для многих дополнительных услуг, получить грант или субсидию на строительство гостиницы, выкупить государственный участок земли без торгов и использовать другие льготы. Собрали все возможности в статье.

10 программ господдержки для сферы туризма в 2024 году
Айрат Хаматов
Личные финансы

Денежные лайфхаки: метод 4 конвертов

В финансах есть много лайфхаков и многие из них посвящены теме сбережений и накоплений. Ведь без накопления КАПИТАЛА ни о каком финансовом процветании и речи быть не может.

Денежные лайфхаки: метод 4 конвертов

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налог на прибыль

Отказ от выкупа лизингового имущества суд признал продажей имущественных прав и доходом

Компания занизила налог на прибыль, поскольку не отразила продажу имущественных прав.

Интересные материалы

Банки

ЦБ указал банкам на невыполнение условий бесплатных переводов гражданами самим себе

Кредитные организации не могут устанавливать ограничения на размер и количество бесплатных переводов самому себе без комиссий.