☀️😎 Лето ближе ― цены ниже! До понедельника еще ниже суперцены на топовые курсы «Клерка»

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить за 3 690 рублей, утром в понедельник они подорожают!

Акция выходного дня! Успейте купить популярные курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей! Уже в понедельник цены вырастут.

Получите необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца всего за 1 месяц!

Вы научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты, разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Выгодная цена до понедельника: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Стать профессионалом за месяц невозможно, но освоить базовые знания, получить практические инструменты для работы — можно!

На курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера. Освоите все нужные для работы инструменты: научитесь считать налоги, зарплату, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.

Выгодная цена до понедельника: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Новичкам в этой области курс даст базовые навыки и возможность перейти на новый участок работы, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

Выгодная цена до понедельника: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Выгодная цена до понедельника: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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