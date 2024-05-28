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Обучение для бухгалтеров

☀️😎 Лето ближе ― цены ниже! До понедельника еще ниже суперцены на топовые курсы «Клерка»

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить за 3 690 рублей, утром в понедельник они подорожают!

Акция выходного дня! Успейте купить популярные курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей! Уже в понедельник цены вырастут.

Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

Получите необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца всего за 1 месяц!

Вы научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты, разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Выгодная цена до понедельника: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Стать профессионалом за месяц невозможно, но освоить базовые знания, получить практические инструменты для работы — можно!

На курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера. Освоите все нужные для работы инструменты: научитесь считать налоги, зарплату, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.

Выгодная цена до понедельника: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С

На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Новичкам в этой области курс даст базовые навыки и возможность перейти на новый участок работы, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

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Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С

На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы. 

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

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СберРешения
Трудовые отношения

Самозанятые и ГПХ — как оформить частного подрядчика

Разбираем, в чем особенности привлечения самозанятых и исполнителей по договорам ГПХ, в чем риски такого сотрудничества.

Самозанятые и ГПХ — как оформить частного подрядчика

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

Инвесторы рискуют не успеть переоформить акции «Яндекса»

До 31 мая держатели акций иностранной компании Yandex N.V. могут подать заявки для обмена их на бумаги российского «Яндекса». Если этого не сделать, инвесторы потеряют свои вложения.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

​Однодневки и доначисление НДФЛ: а такое бывает?

Как мы уже не раз писали, желание налоговых органов пополнить бюджет заставляет их искать все новые схемы экономии на разных видах налогов. Это значит, что, фактически, ни один показатель налоговой отчетности бизнеса не может считаться абсолютно достоверным и безопасным.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Отчетность в СФР

❗ На сдачу ЕФС-1 по договорам ГПХ хотят дать больше времени

Сейчас бухгалтеры сдают подраздел 1.1 формы ЕФС-1 на договорников на следующий день после заключения или прекращения договора ГПХ. Этот срок хотят увеличить, чтобы было меньше штрафов за опоздание.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: день кадровика, рабочую пятницу для женщин могут сократить, Wildberries передадут наемному менеджеру

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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Клерк
Обучение для бухгалтеров

🌴До понедельника снизили цены на курсы по маркетплейсам, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля!

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить за 3 690 рублей, утром в понедельник они подорожают!

🌴До понедельника снизили цены на курсы по маркетплейсам, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля!
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
УК РФ

За вовлечение детей в преступления будут карать строже

Сегодня Совет Федерации одобрил изменения в УК, которые уточняют уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Обучение для бухгалтеров

☀️😎 Лето ближе ― цены ниже! До понедельника еще ниже суперцены на топовые курсы «Клерка»

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить за 3 690 рублей, утром в понедельник они подорожают!

Инвестиции

Массового перехода на ИИС-3 не наблюдается

Инвесторы с осторожностью переходят на ИИС-3: за первый квартал 2024 года они открыли порядка 138 тысяч таких счетов.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

Новости про проверки. И новая подборка

Не знал, как осветить эту тему, так как на целую публикацию она не тянула, а промолчать тоже не хотелось. Недавно появилась информация, что сети кафе «АндерСон» доначислили около полумиллиарда рублей недоимки, штрафов и пени.

Подпислон
Электронные подписи

Как дистанционно подписать документы с клиентом-физлицом: возможные варианты

Современному бизнесу расстояния — не помеха. Можно легко масштабироваться и выйти на совершенно другой уровень дохода, если не ограничивать себя одним регионом, одной аудиторией и расширять партнерские связи. 

Как дистанционно подписать документы с клиентом-физлицом: возможные варианты
Антимонопольное право

ФАС указала МТС на необоснованное повышение цен на связь

Оператор МТС поднял цены на связь для 30 млн абонентов — им приходится платить на 8% больше.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
igotosochi
Инвестиции

Готовимся к чипированию, или IPO ГК Элемент

Пока Илон Маск чипирует людей, группа компаний Элемент решила чипировать сразу биржу. Крупнейший российский производитель микроэлектроники объявил цены и даты. Торги начнутся 30 мая под тикером ELMT, а подать заявку на чипирование можно до 28 мая. Диапазон размещения от 223,6 до 248,4 рублей за лот, включающий 1000 акций. Ну что, участвуем?

Готовимся к чипированию, или IPO ГК Элемент
Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Введено особое правило включения в реестр МСП в новых регионах

Совет Федерации одобрил особенности отнесения хозяйствующих субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области к малому и среднему предпринимательству и их включения в единый реестр МСП.

Антон Свирякин
Санкции 2022-2024

РФ национализирует имущество, принадлежащее юридическим лицам и гражданам США

Кто получит право на компенсацию за изъятое в США имущество?

Борис Мальцев

Много хороших новостей: Влад Савушкин вошел в историю «Клерка», ищем новую работу для главбуха «Клерка»

Программисты сделали много хороших штук за эту неделю.

Много хороших новостей: Влад Савушкин вошел в историю «Клерка», ищем новую работу для главбуха «Клерка»
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Борис Мальцев

Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа

Сняли второй эпизод проекта «ТоТ еще разговор»

Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа
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Одна Карина
Кадры

Нюансы скрытого поиска работы: стоит ли игра свеч?

Давайте поговорим о теме, которая, возможно, касается многих из нас, но о которой редко говорят вслух.

Нюансы скрытого поиска работы: стоит ли игра свеч?
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Экономика России

Минстрой назвал один из эффективнейших механизмов господдержки

Заместитель министра строительства и ЖКХ Вадим Васильев заявил, что свободная экономическая зона стала одним из наиболее эффективных механизмов государственной поддержки, направленной на перезапуск реального сектора экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Интересные материалы

Налоги, взносы, пошлины

Ставка НДФЛ для больших доходов должна быть до 25%, считает Миронов

Фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» в лице Сергея Миронова представила свои предложения по ставке НДФЛ и НДС в рамках совершенствования налогового законодательства.

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