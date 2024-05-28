Силуанов: налоговые льготы для самозанятых будут сохранены

«В наших планах, как и мы договаривались, 10 лет этот режим не менять. Поэтому все предложения, которые были озвучены, будут реализовываться», — уточнил Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросам совершенствования налогового законодательства.

«Самозанятые встроены в том числе в налоговую систему, и сегодня вы видите эти преимущества. Вот Антон Германович, Министерство финансов переживания самозанятых слышит? Мы понимаем, что надо учесть их статус и сделать все для того, чтобы люди труда, которые нашли себе место в жизни, определились: выплачивают сегодня тот налог, который мы им определили, дальше будут комфортно себя чувствовать, не переживать за свое будущее», — отметил Вячеслав Володин.

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