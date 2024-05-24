Предложили ввести вычет на лечение домашних питомцев

Среди предложений ЛДПР по совершенствованию налоговой системы, по словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, Каплана Панеша:
введение для граждан налогового вычета на лечение домашних питомцев.;
повышение ставки налога на прибыль для бизнеса, который не вкладывается в модернизацию производства.
«Главной целью должно стать привлечение дополнительных средств в бюджет страны для решения масштабных общенациональных задач», — подчеркнул Панеш.
Ранее мы писали, что ставка НДФЛ для больших доходов должна быть до 25%, считает Миронов.
Комментарии5
а какая степень родства должна быть с питомцем?
сожительство )))))
Вычет на лечение питомца - это было бы неплохо) Но не примут.
Почему именно на лечение? Лобби ветеринарное?)
А на что надо?