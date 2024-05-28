Ставка НДФЛ для больших доходов должна быть до 25%, считает Миронов

Фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» в лице Сергея Миронова представила свои предложения по ставке НДФЛ и НДС в рамках совершенствования налогового законодательства.

По мнению руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, справедливая шкала НДФЛ должна выглядеть так:

при доходе от 24 млн до 200 млн рублей — до 18%;

от 200 млн до 500 млн — до 20%;

свыше 500 млн — 25%.

Эти цифры он озвучил в ходе парламентских слушаний в Госдуме по вопросам совершенствования налогового законодательства.

Также миронов выступил за снижение НДС с 20% до 15%.

Он предложил отменить налоговый маневр в нефтяной отрасли и обложить банки налогом на сверхприбыль.

«Конечно, необходимо снижать запредельную ключевую ставку ЦБ, которая является тормозом не для инфляции, а для развития бизнеса и всей экономики», — добавил Миронов.

Ранее мы писали, что налоговые льготы для самозанятых будут сохранены.