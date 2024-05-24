❗ На сдачу ЕФС-1 по договорам ГПХ хотят дать больше времени

Сейчас бухгалтеры сдают подраздел 1.1 формы ЕФС-1 на договорников на следующий день после заключения или прекращения договора ГПХ. Этот срок хотят увеличить, чтобы было меньше штрафов за опоздание.

Сдавать отчет можно будет до 15 числа следующего месяца. Такой законопроект внесли в Госдуму.

В пояснительной записке говорится, что ГПД может быть заключен путем совершения конклюдентных действий, без документального оформления либо дистанционно, а также распространен на предыдущие периоды и пр.

При таких вводных из-за сжатых сроков компании получают штрафы. Кроме того, штрафуют еще и директоров.

Поэтому предложили установить более длинный срок сдачи. Он будет такой же, какой был для формы СЗВ-М, которую сдавали ежемесячно.

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