❗ На сдачу ЕФС-1 по договорам ГПХ хотят дать больше времени

Сдавать отчет можно будет до 15 числа следующего месяца. Такой законопроект внесли в Госдуму.
В пояснительной записке говорится, что ГПД может быть заключен путем совершения конклюдентных действий, без документального оформления либо дистанционно, а также распространен на предыдущие периоды и пр.
При таких вводных из-за сжатых сроков компании получают штрафы. Кроме того, штрафуют еще и директоров.
Поэтому предложили установить более длинный срок сдачи. Он будет такой же, какой был для формы СЗВ-М, которую сдавали ежемесячно.
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Комментарии1
Вот бы приняли!!!
А то и так затюкали с этими сроками и штрафами(((