От бизнеса на УСН требуют декларации по НДС и налогу на имущество

Упрощенцы не должны сдавать декларации по НДС, но налоговики периодически их требуют. С некоторых – на регулярной основе.

На это явление жалуются подписчики нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

В личном кабинете ИП обозначен спецрежим, но налоговики постоянно хотят от него декларации по ОСНО, о чем сообщают в своих требованиях.

Бухгалтеру надоело отвечать на них, и она решила написать жалобу в УФНС. Коллеги советуют сначала направить жалобу начальнику местной налоговой.

Участники обсуждения рассказывают, что тоже периодически получают требования о несдаче деклараций по НДС и налогу на имущество.

Напомним: упрощенцы могут платить налог на имущество, если он по кадастровой стоимости, и сдавать на него ЕНП-уведомления. Но декларацию по налогу на имущество они не сдают, потому что там фигурирует только налог по балансовой стоимости, а этот налог бизнес на УСН не платит.

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