Когда НДС надо включать в расходы

В общем случае при расчете налога на прибыль в состав расходов не включают НДС. Но есть исключения.

В частности, в случае приобретения товаров (работ, услуг) полностью за счет субсидий или бюджетных инвестиций, НДС:

не идет на вычет;

не включается в стоимость эти товаров (работ, услуг);

включается в состав прочих расходов единовременно.

При этом расходы формируются по методу начисления, независимо от времени фактической выплаты денег поставщику.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.04.2024 № 03-03-06/1/37822.

В иных случаях НДС включать в расходы нельзя.

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