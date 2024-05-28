Не забудьте завтра уплатить налоги

Завтра надо уплатить:

1/3 НДС за 1 квартал (начислен по декларации);

страховые взносы за апрель (начислены по уведомлению);

НДФЛ за период с 01.05 по 22.05 (начислен по уведомлению).

А сегодня не забудьте сдать:

уведомление по ЕНП;

персонифицированные сведения за апрель.

Календарь налогоплательщика на 2024 год смотрите тут.

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