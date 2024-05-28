Депутаты назвали нижний порог новой шкалы по НДФЛ

Госдума определилась с рекомендациями Правительству по разработке изменения в НК в части НДФЛ.

При решении задачи более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные доходы, депутаты считают целесообразным не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы (13% и 15%), а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения — чтобы было плавное повышение налоговой нагрузки в зависимости от получаемых доходов. Это сгладит переход из одной категории в другую.

Об этом сказано в рекомендациях по итогам парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налогового законодательства РФ, которые утвердил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Заявлено, что повышение налоговой нагрузки не должно касаться подавляющего большинства граждан. Поэтому ГД проанализировала все предложенные варианты и рекомендовала нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее двукратной среднемесячной номинальной зарплаты по РФ. При этом учтут, что порог для применения налога на профессиональный доход составляет 2,4 млн рублей в год или 200 000 в месяц.

При определении верхнего предела налоговой ставки в шкале учтут, что его чрезмерное увеличение не только приведет к снижению конкурентоспособности российской налоговой системы в сравнении с иными юрисдикциями, но и будет дополнительной мотивацией для сокрытия доходов.

Госдума хочет «… соблюсти разумную, справедливую прогрессию, в том числе сохранив конкурентоспособность по сравнению с другими странами, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны».

Ранее мы сообщали про изменения в НК по УСН, которые предложила Госдума.