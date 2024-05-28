Госдума хочет амнистию для дробления без дополнительных платежей в бюджет и погашения недоимок

Депутаты утвердили рекомендации Правительству по параметрам налоговой амнистии при дроблении бизнеса, которое налогоплательщики применяют, чтобы остаться на УСН.

«Такая амнистия должна применяться в автоматическом порядке — без каких-либо условий по уплате дополнительных платежей в бюджетную систему, в том числе по неуплаченным платежам за предыдущие налоговые периоды и не приводить к увеличению административной нагрузки».

Об этом сказано в рекомендациях по итогам парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налогового законодательства РФ, которые утвердил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

По мнению ГД, действующий специальный налоговый режим УСН необходимо изменить так, чтобы с одной стороны, изменения не коснулись 96,8% предпринимателей, а с другой, чтобы компании, использующие дробление бизнеса, платили справедливые налоги.

Для этого необходимо расширить границы, при которых бизнес будет иметь право применять УСН при одновременном введении обязанностей уплачивать НДС при превышении порога по доходам. Чтобы для этой категории предпринимателей расчет такого налога был прост и понятен.

Разработка такой переходной системы налогообложения «плавного перехода» от УСН к общей системе должна идти одновременно с проведением амнистии организаций и ИП, которые применяли незаконную налоговую оптимизацию, искусственно занижая свои доходы, позволявшие применять УСН.

Ранее мы сообщали про изменения в НК по УСН, которые предложила Госдума.