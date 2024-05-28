К изменению ставки налога на прибыль подходы крайне противоположные

Об этом сказано в рекомендациях, которые утвердил комитет Госдумы по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налогового законодательства РФ.

«Одни предлагают вернуться к действовавшей ранее ставке налога на прибыль организаций 45% с целью установления инвестиционной льготы в размере 50%. Другие предлагают оставить действующую ставку и при этом отменить все льготы по налогу, что не менее радикально.

Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» предложено поднять ставку налога на прибыль организаций до 30%.

В этом вопросе важно найти сбалансированное решение, согласно которому повышение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций должно компенсироваться мерами налоговой поддержки тех, кто не просто развивается, а вкладывает средства в свое развитие, в расширение производства, в новые технологии, в повышение зарплаты, тех, кто вкладывает средства в свою страну, в те регионы, где они получают прибыль, в социальную поддержку, влияющую на качество жизни людей. Необходимо предусмотреть систему поощрения для активно инвестирующих компаний», — сказано в документе.