Инвестиционный вычет могут продлить до 2030 года

По НК применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций прекращается в 2024 году.

Госдума считает, что крайне необходимо принять решение о продлении его действия хотя бы до 2030 года. Об этом сказано в ее рекомендациях кабмину по итогам парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налогового законодательства РФ.

Депутаты обратили внимание, что существующий в настоящее время инструмент инвестиционного налогового вычета требует совершенствования для его полноценного использования. Соответствующие законы приняты во многих субъектах РФ, но механизм не работает, поскольку применение вычета приводит к кассовым разрывам в региональных бюджетах. И тем самым делает этот инструмент стимулирования инвестиционной активности крайне неудобным для них.

По мнению ГД, одновременно следует рассмотреть вопрос:

о распространении инвествычета на подлежащую зачислению в федеральный бюджет часть налога на прибыль;

применении повышающих коэффициентов к базе для расчета амортизации;

повышении коэффициента по расходам на НИОКР в высокотехнологичных отраслях.

Ранее мы писали, что к изменению ставки налога на прибыль подходы крайне противоположные.