Ради денежных выплат жители Екатеринбурга решили подхватить сальмонеллу

Ради 1 млн рублей покупатели решили специально заразиться сальмонеллезом и забрать компенсацию, о которой объявила торговая сеть.

Жители Екатеринбурга начали облизывать в магазинах яйца, чтобы заразиться сальмонеллой и получить компенсацию.

Как пишет портал URA.RU, покупатели сети магазинов «Жизньмарт» массово отравились. Роспотребнадзор заявил о 18 пострадавших, которые приобрели готовую еду в этом магазине.

Руководство сети начало проверку, а пострадавшим пообещали выплатить 1 млн рублей в качестве компенсаций. Другие жители города стали чаще делать покупки в магазине и облизывать куриные яйца, чтобы стать богаче.

«Я как услышала про миллион рублей, сразу пошла в „Жизньмарт“. Перетерпеть боль в животе, температуру и рвоту я смогу. Миллион того стоит», — сообщила покупательница.

Владельцы магазинов уже заявили, что не будут выплачивать денежные средства тем, кто заболеет специально.