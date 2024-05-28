Для льготной ставки налога на прибыль IT-компания должна использовать свои программы из российского реестра

Условие для применения ставки налога на прибыль 0% аккредитованной IT-компанией – доля профильных доходов от 70%. Доходы считают методом начисления.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-03-06/1/28535.

Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.

В частности, туда входят доходы от оказания услуг с использованием собственных программ, которые входят в реестр российского ПО.

Датой получения дохода от оказания услуг признается дата возмездного оказания услуг заказчику. И неважно, когда от него поступила оплата.

Надо проверять, входит ли программа в реестр российского ПО на момент реализации. Если входит, то доход идет в расчет доли 70%. Если на тот момент программа еще не входила в реестр, в расчет доли эта реализация не идет.