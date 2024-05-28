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НДС

Возмещать НДС в заявительном порядке можно каждый квартал

Заявительный порядок возмещения НДС без банковской гарантии и поручительства применяется, если сумма НДС к возмещению не превышает сумму налогов и взносов, уплаченную компанией за прошлый год. Этот лимит применяют к каждому кварталу в отдельности.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.03.2024 № 03-07-11/24377.

Условия для заявительного порядка:

  • не быть в процессе реорганизации или ликвидации;

  • не быть в процессе банкротстве;

  • НДС к возмещению не превышает сумму прошлогодних налогов.

Ускоренный вычет действует до 2025 года включительно.

Что изменилось в этих правилах с 2024 года, мы рассказывали тут.

Если компания уже возмещала НДС в таком упрощенном порядке в 1 и 2 квартале, она может возместить налог и в 3 квартале.

Заявительный порядок применяется в каждом квартале 2023-2025 годов, поясняет Минфин.

Таким образом, не надо суммировать весь возмещенный налог за весь год. Главное, чтобы в каждом квартале он был не более суммы налогов, уплаченных за прошлый год.

Как считать сумму уплаченных налогов за прошлый год для лимита на возмещение НДС, ФНС ранее рассказала в письме от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@.

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