Поставка товара из Москвы в Байконур облагается НДС 20%

Это следует из норм Соглашения между РФ и РК о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.
Разъяснение дает Минфин в письме от 17.04.2024 № 03-07-13/1/35597.
Если компания вывозит товар из Байконура в Казахстан, то ставка НДС 0%. Если компания ввозит товар в Байконур из Казахстана, будет косвенный НДС 20%.
То есть соглашение регулирует вопросы НДС при продажах между Байконуром и иной территорией Казахстана.
Продажи между территориями РФ и Байконуром регулируются Налоговым кодексом РФ.
Поэтому, если компания из Москвы продает товар ИП-гражданину Казахстана, зарегистрированному в ИФНС Байконура, то ставка НДС будет по НК РФ – 20%.
Начать дискуссию