Поставка товара из Москвы в Байконур облагается НДС 20%

Реализация товаров с территории РФ в Байконур – это не экспорт. Территория города Байконура в целях налогообложения косвенными налогами признается территорией РФ.

Это следует из норм Соглашения между РФ и РК о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.

Разъяснение дает Минфин в письме от 17.04.2024 № 03-07-13/1/35597.

Если компания вывозит товар из Байконура в Казахстан, то ставка НДС 0%. Если компания ввозит товар в Байконур из Казахстана, будет косвенный НДС 20%.

То есть соглашение регулирует вопросы НДС при продажах между Байконуром и иной территорией Казахстана.

Продажи между территориями РФ и Байконуром регулируются Налоговым кодексом РФ.

Поэтому, если компания из Москвы продает товар ИП-гражданину Казахстана, зарегистрированному в ИФНС Байконура, то ставка НДС будет по НК РФ – 20%.