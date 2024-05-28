Самозанятые селлеры на маркетплейсах вынуждены перерегистрироваться в ИП

Число индивидуальных предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсах, выросло на 27%. При этом число самозанятых сократилось на 10%.

По итогам первого квартала 2024 года на 10% сократилось число самозанятых продавцов на маркетплейсах. Из-за роста оборотов они меняют форму организации бизнеса и становятся индивидуальными предпринимателями.

Общее число ИП на маркетплейсах выросло на 27%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Тинькофф Бизнес» и Pro Wildberries.

По данным Tinkoff Data, 57% самозанятых продавцов в первом квартале 2024 года работали на Wildberries. В прошлом году их было 74%. Доля Ozon увеличилась с 24% до 41%: маркетплейс стал единственной площадкой, где число таких селлеров за год не сократилось.

Статус ИП позволяет селлерам повысить объем выручки до 265 млн рублей, тогда как максимальный доход для самозанятых ограничен лимитом в 2,4 млн. У тех, кто переходит на новую форму организации бизнеса, появятся новые обязанности. Им придется: