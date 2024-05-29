Неожиданно: о сумме уплаченного НПД самозанятому справку не дадут

ФНС разъяснила, какие справки самозанятые могут получить через «Мой налог».

Об этом сообщает ФНС в письме от 26.03.2024 № ЗГ-2-20/4621@.

Справку об уплаченном налоге сформировать нельзя, но можно просмотреть начисление и уплату налогов во вкладке «Налоги» (в веб-версии во вкладке «Начисления», опция «Баланс»).

В приложении «Мой налог» самозанятый может сформировать и скачать такие справки:

о состоянии расчетов (доходах) по НПД (КНД 1122036);

о постановке на учет (снятии с учета) физлица в качестве плательщика НПД (КНД 1122035).

Для формирования этих справок надо в мобильном приложении «Мой налог» во вкладке «Прочее» (в веб-версии вкладка «Настройки») выбрать опцию «Справки». Там надо указать период, за который требуется справка, и нажать на кнопку «Получить» (в веб-версии «Сформировать»).

Справки будут подписаны электронной подписью ИФНС.