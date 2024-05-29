Альфа-банк планирует создать свой пенсионный фонд

Запуск программы долгосрочных сбережений стал для Альфа-банка стимулом к созданию собственного негосударственного пенсионного фонда.

Альфа-банк собирается с нуля создать собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) до конца 2024 года.

На решение открыть собственный НПФ повлиял запуск программы долгосрочных сбережений. ПДС станет новой возможностью аккумулировать длинные ресурсы и избежать оттока клиентов к конкурентам, которые уже запустили программу софинансирования сбережений.

Банк планирует с нуля создать фонд, а не купить уже существующую организацию. Об этом узнали «Ведомости».

Альфа-банк работал на пенсионном рынке с 2000 по 2010 годы. Деятельность решили свернуть из-за немаржинальности пенсионного бизнеса для банка, а также по причине отсутствия программ софинансирования и стимулирования граждан к участию в НПФ.

Ранее мы сообщали, что Альфа-Банк запустил собственную систему электронного документооборота.