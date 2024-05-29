По СБП будет можно отправлять без комиссии в 30 раз больше денег

Физлица смогут отправлять денежные переводы самому себе через систему быстрых платежей. Максимальный лимит одной операции увеличат с 1 до 30 млн рублей.

Центробанк собирается расширить максимальный лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 млн до 30 млн рублей. Новые правила будут действовать для физических лиц, которые переводят деньги на свои счета в разных банках. Об этом сказано в проекте указания регулятора.

Сейчас максимальная сумма одной операции в СБП ограничена 1 млн рублей.

«Целью проекта является обеспечение возможности осуществления с использованием СБП одной операции на сумму не более тридцати миллионов рублей в случае перевода денежных средств с банковского счета (вклада) физического лица, открытого кредитной организацией – участником СБП, на банковский счет (вклад) указанного физического лица, открытый другой кредитной организацией – участником СБП, или на специальный счет оператора финансовой платформы», — говорится в пояснительной записке.

С 1 мая 2024 года для банков действует закон, по которому физлица могут без комиссии переводить деньги со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации. Установленный лимит — 30 млн рублей.

Недавно мы писали, что Центробанк запретил банкам ограничивать переводы граждан самим себе в пределах 30 млн рублей в месяц.