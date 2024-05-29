Электронные авиабилеты можно принять в расходы. А как доказать сам факт перелета?

Если авиабилет приобретен в электронной форме, оправдательным документом, подтверждающим расходы на его покупку, является сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция авиабилета.

В ней указана стоимость перелета. А как подтвердить, что перелет таки состоялся?

Минфин в письме от 09.04.2024 № 03-03-06/2/32418 сообщает, что в НК нет конкретного перечня документов для подтверждения расходов.

Организация должна подтвердить потребление услуги воздушной перевозки любыми документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт перевозки работника.

А что касается оформления посадочного талона, то не Минфин курирует эти вопросы, говорится в письме от 05.04.2024 № 03-03-06/1/31432.

Между тем в марте 2024 год Минтранс объявил, что сняты все барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона. Якобы Минфин разрешил использовать его в качестве первички.

Но ни в одном письме Минфина явно не говорится про электронный посадочный талон. Все письма Минфина про авиабилеты содержат вывод, что для подтверждения расходов годятся любые документы.

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