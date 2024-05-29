Меняют правила оплаты больничных мобилизованным сотрудникам

Законопроект с такой нормой разработал Минтруд.
На время службы в армии по мобилизации трудовой договор с сотрудником приостанавливается. Но через 3 месяца после возвращения он должен выйти на работу, и приостановка трудового договора заканчивается.
Не все имеют возможность оформить выход на работу.
Между тем по случаям заболевания или травмы, наступившим в период приостановления действия трудового договора, пособие по больничному не платят. Поэтому граждане, не возобновившие по состоянию здоровья действие трудового договора, оказываются в затруднительном материальном положении.
Это исправят. Оплачивать им больничный с первого дня будет СФР.
Одновременно внесут поправки в ТК — увеличат срок для возобновления трудового договора на время больничного.
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