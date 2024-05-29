Меняют правила оплаты больничных мобилизованным сотрудникам

Если раненый мобилизованный сотрудник не может выйти на работу и находится на лечении, ему будет идти пособие по больничному за счет СФР.

Законопроект с такой нормой разработал Минтруд.

На время службы в армии по мобилизации трудовой договор с сотрудником приостанавливается. Но через 3 месяца после возвращения он должен выйти на работу, и приостановка трудового договора заканчивается.

Не все имеют возможность оформить выход на работу.

Между тем по случаям заболевания или травмы, наступившим в период приостановления действия трудового договора, пособие по больничному не платят. Поэтому граждане, не возобновившие по состоянию здоровья действие трудового договора, оказываются в затруднительном материальном положении.

Это исправят. Оплачивать им больничный с первого дня будет СФР.

Одновременно внесут поправки в ТК — увеличат срок для возобновления трудового договора на время больничного.

Правила расчета и начисления зарплаты, больничных, отпускных по актуальным правилам разбираем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Вы научитесь рассчитывать пособия, командировочные и компенсации работникам, без ошибок заполнять отчетность, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 4 900 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» на 112 ак. часов.