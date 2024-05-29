Порог для применения УСН поднимут до 450 млн рублей

Чтобы бизнесу было выгодно работать в белую и не применять схемы искусственного дробления, Минфин повысит лимиты по УСН, а также предоставит предпринимателям право выбора при оплате НДС.

Минфин собирается увеличить лимиты для применения УСН:

по доходам — до 450 млн рублей (на 2024 г. планка около 265 млн руб.);

по основным средствам — до 200 млн руб. (сейчас — 150 млн).

При этом предприниматели с доходами более 60 млн рублей должны платить НДС и отказаться от повышенных ставок в размере: 8% — если объект налогообложения доходы;

20% — доходы минус расходы.

У бизнеса будет альтернатива по выплате НДС:

либо общий режим — 20% НДС со всеми вычетами;

либо 5% НДС — без права на вычеты (для доходов меньше 250 млн рублей) и 7% НДС (для доходов до 450 млн).

Решить, какой режим использовать, предприниматели смогут самостоятельно. Сейчас 96,8% ИП на УСН получают выручку до 60 млн. Это значит, что пересмотр налоговой системы не затронет большинство налогоплательщиков.

В России лимиты для применения УСН выше, чем в других странах. Например, в Евросоюзе размер выручки для освобождения от НДС не должен быть выше 8,5 млн рублей, в Германии — 2,2 млн, в Бельгии — 2,5 млн, в Венгрии — 3 млн.