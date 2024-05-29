Как в декларации по налогу на прибыль за полугодие отразить ежемесячные авансы

Ежемесячные авансы на следующий квартал отражают в строках 290, 300, 310.
В декларации за полугодие 2024 года будет так:
Строка 220 листа 02 = строка 190 декларации за 1 квартал + строка 300 декларации за 1 квартал.
Строка 230 листа 02 = строка 200 за 1 квартал + строка 310 за 1 квартал.
Строка 290 листа 02 = стр. 180 за полугодие – строка 180 за 1 квартал.
Строка 300 листа 02 = строка 190 за полугодие – строка 190 за 1 квартал.
Строка 310 листа 02 = строка 200 за полугодие – строка 200 за 1 квартал.
Как заполнять строки по авансам в годовой декларации, мы рассказывали тут.
Как заполнять эти строки в декларации за 1 квартал, смотрите здесь.
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