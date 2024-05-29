Как в декларации по налогу на прибыль за полугодие отразить ежемесячные авансы

Ранее начисленные авансовые платежи по налогу на прибыль, которые уменьшают авансовый платеж за текущий период, отражают в строках 210, 220, 230 листа 02 декларации.

Ежемесячные авансы на следующий квартал отражают в строках 290, 300, 310.

В декларации за полугодие 2024 года будет так:

Строка 220 листа 02 = строка 190 декларации за 1 квартал + строка 300 декларации за 1 квартал.

Строка 230 листа 02 = строка 200 за 1 квартал + строка 310 за 1 квартал.

Строка 290 листа 02 = стр. 180 за полугодие – строка 180 за 1 квартал.

Строка 300 листа 02 = строка 190 за полугодие –­ строка 190 за 1 квартал.

Строка 310 листа 02 = строка 200 за полугодие – строка 200 за 1 квартал.

Как заполнять строки по авансам в годовой декларации, мы рассказывали тут.

Как заполнять эти строки в декларации за 1 квартал, смотрите здесь.

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