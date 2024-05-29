🎰 Для игорного бизнеса налог на прибыль хотят сделать 50%

Половину своей прибыли игорный бизнес должен отдавать в качестве налога на прибыль.

Законопроект с поправками в НК внесен в Госдуму.

К налоговой базе организаций, ведущих деятельность в сфере игорного бизнеса, налоговая ставка устанавливается в размере 50%, говорится в проекте.

Кроме того, в 2 раза увеличивают ставки налога на игорный бизнес.

Например, сейчас регионы могут устанавливать этот налог за один игорный стол от 50 до 250 тыс. руб., а можно будет – от 100 до 500 тыс.

Авторы проекта – депутаты от СРЗП.

В пояснительной записке к проекту говорится, что доходы игрового бизнеса растут. В пример приведены такие участники рынка как «Фонбет» и Winline. Люди страдают от игромании.

Игорный бизнес не создает добавочного продукта, фактически являясь средством перераспределения денег, что, в свою очередь, увеличивает социальное неравенство. Поэтому налоги для такого бизнеса хотят увеличить.