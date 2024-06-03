С товаров из ЕАЭС будут удерживать НДС на территории России

Если онлайн-площадки продают товары из ЕАЭС жителям РФ, то с заказов будут взимать НДС.

Владимир Путин принял закон об удержании НДС по стране назначения при продаже товаров через электронные торговые площадки.

До этого момента НДС не облагались товары, которые продают налогоплательщики Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через электронные торговые площадки российским физическим лицам на территории РФ. Теперь НДС будут удерживать в той стране, где товар фактически продается.

Закон устанавливает особенности постановки на учет в налоговом органе иностранных посредников, через чьи онлайн-площадки продают товары из ЕАЭС. Для представления налоговой декларации по НДС компании получат доступ к личному кабинету на сайте ФНС.