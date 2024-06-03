Судебным приставам очертят рамки полномочий

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о предоставлении сотрудникам органов принудительного исполнения (приставы ФССП) права на применение в установленных законом случаях физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Правительственный законопроект регламентирует использование оружия и спецсредств судебными приставами.

Оружие может быть, в частности, применено для защиты судей и участников судебного процесса от посягательств, представляющих опасность для жизни или здоровья.

Также оно может быть применено для пресечения побега из‑под стражи, отражения нападения на суд и задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться. При этом до стрельбы на поражение оружие должно быть использовано для предупредительного выстрела.

Авторы законопроекта подчеркивают, что изменения не приведут к нарушению прав и законных интересов человека, так как возможность применения огнестрельного оружия строго регламентирована.