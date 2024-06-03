В 2026 году семьи с детьми смогут вернуть часть НДФЛ за 2025 год

Минтруд подготовил проект закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей».
Ранее Минфин объявлял, что введут так называемый «налоговый кешбэк».
Вычет будут давать семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума.
Выплату за прошедший год можно будет оформить в период с 1 мая до 1 октября следующего года.
Если закон будет принят, обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 мая по 1 октября 2026 года, передает ТАСС.
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