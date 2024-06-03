В 2026 году семьи с детьми смогут вернуть часть НДФЛ за 2025 год

Возврат НДФЛ (7% из 13%) семьям с детьми будет идти не по нормам НК, а по отдельному закону. Заниматься этим будет не бухгалтер по месту работы, а СФР.

Минтруд подготовил проект закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей».

Ранее Минфин объявлял, что введут так называемый «налоговый кешбэк».

Вычет будут давать семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума.

Выплату за прошедший год можно будет оформить в период с 1 мая до 1 октября следующего года.

Если закон будет принят, обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 мая по 1 октября 2026 года, передает ТАСС.