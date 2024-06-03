В ФНС рассказали, как учитывать вознаграждение маркетплейсов при исчислении налога по УСН

Налоговики пояснили, как предпринимателям на УСН учитывать комиссию маркетплейсов из дохода за проданный товар.

Маркетплейс может удерживать комиссию из выручки продавца при продаже товаров через площадку. В этом случае доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателя за товары, реализованные ему через маркетплейс, сообщили налоговые инспекторы в своем телеграм-канале.

Сумма комиссии является расходом налогоплательщика. Он может учесть его при определении налоговой базы по УСН «доходы минус расходы».

❗️ По УСН «доходы» учет любых расходов не предусмотрен.

Более подробные разъяснения можно почитать в письме налоговиков от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@.