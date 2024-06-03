Социальный вычет будут выдавать без справок

Чтобы родители больше времени проводили с детьми, а не собирали справки о расходах для получения налоговых вычетов, депутаты хотят предоставлять льготы в упрощенном режиме.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов подготовил законопроект, по которому семьи с детьми смогут получать налоговые вычеты без справок.

«Всю процедуру можно упростить и предоставлять семьям с детьми социальный налоговый вычет в максимальном размере в безусловном порядке — без сбора справок и подтверждающих расходы документов. Просто по факту наличия в семье детей в возрасте до 18 лет», — пишет Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Семьи имеют право вернуть часть расходов на оплату социально значимых услуг за счет налоговых вычетов. Сейчас такие расходы нужно документально оформлять, сохранять чеки, справки, договоры. Это собираются изменить, чтобы у родителей появилось больше времени на воспитание детей, а не на сбор и хранение документов.