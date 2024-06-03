Как оформить заявление на отпуск вне графика

Сотрудники должны ходить в отпуск по графику. Но работодатель может разрешить и отпуск вне графика. Минтруду задали вопрос, как в этом случае составить заявление.

В письме от 16.05.2024 № 14-6/ООГ-3001 ведомство пояснило, что норма про письменное заявление на отпуск в ТК есть только для таких случаев:

перенос отпуска, если сотруднику вовремя не выплатили отпускные (за 3 дня до отпуска);

перенос отпуска, если сотрудника вовремя не предупредили о начале отпуска (за 2 недели до отпуска).

Для иных случае нормы про заявление нет и не регламентировано, как оно должно быть составлено.

Ранее Роструд разъяснял, что для отпуска не по графику от сотрудника нужно заявление.

Таким образом, заявление можно написать в произвольной форме.