Как оформить заявление на отпуск вне графика

В письме от 16.05.2024 № 14-6/ООГ-3001 ведомство пояснило, что норма про письменное заявление на отпуск в ТК есть только для таких случаев:
перенос отпуска, если сотруднику вовремя не выплатили отпускные (за 3 дня до отпуска);
перенос отпуска, если сотрудника вовремя не предупредили о начале отпуска (за 2 недели до отпуска).
Для иных случае нормы про заявление нет и не регламентировано, как оно должно быть составлено.
Ранее Роструд разъяснял, что для отпуска не по графику от сотрудника нужно заявление.
Таким образом, заявление можно написать в произвольной форме.
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