ИП на УСН не платит налог за бизнес-имущество

Ветераны боевых действий освобождены от налога на имущество физлиц, если оно не используется в бизнесе.

Речь идет о таком имуществе:

квартира, часть квартиры или комната;

жилой дом или часть жилого дома;

помещение или сооружение для творческой деятельности;

хозяйственное строение на садовом участке;

гараж или машино-место.

Эта льгота не распространяется на недвижимость, используемую в предпринимательской деятельности.

Вместе с тем если ветеран боевых действий – это ИП на УСН, то он может освободиться от налога на имущество. Но только в том случае, если оно не входит в региональный перечень облагаемого по кадастровой стоимости налогом на имущество организаций.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.04.2024 № 03-05-06-01/39003.

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