ИП на УСН не платит налог за бизнес-имущество

Речь идет о таком имуществе:
квартира, часть квартиры или комната;
жилой дом или часть жилого дома;
помещение или сооружение для творческой деятельности;
хозяйственное строение на садовом участке;
гараж или машино-место.
Эта льгота не распространяется на недвижимость, используемую в предпринимательской деятельности.
Вместе с тем если ветеран боевых действий – это ИП на УСН, то он может освободиться от налога на имущество. Но только в том случае, если оно не входит в региональный перечень облагаемого по кадастровой стоимости налогом на имущество организаций.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.04.2024 № 03-05-06-01/39003.
Подробнее о льготах, которые предоставляет УСН при расчете и уплате налогов, рассказываем на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».
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