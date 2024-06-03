Сдавать свою квартиру можно как физлицо, самозанятый или ИП

Доходы от сдачи в аренду квартиры – это доходы, облагаемые НДФЛ. Если общий доход такого арендодателя за год не превышает 5 млн рублей, ставка НДФЛ будет 13%.

Вместе с тем, при сдаче в аренду жилья можно применять НПД, то есть быть самозанятым. Если жилье арендует организация для проживания там своего сотрудника, то ставка НПД будет 6%.

Разъяснение дает Минфин в письме от 22.04.2024 № 03-04-05/37237.

Кроме того, по норме ГК РФ предпринимательскую деятельность надо вести в качестве ИП, отмечает Минфин.

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

При этом в своем письме Минфин не настаивает, что при сдаче в аренду квартиры физлицом юрлицу, человек должен регистрироваться как ИП. Но тем не менее ведомство сочло нужным упомянуть об этом.